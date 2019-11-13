暨今年暑假推出膾炙人口的米奇主題車站及列車後，高捷再度跨域結盟，與「南台灣交響樂團」合作，16日晚間七點半在中央公園站推出結合星際大戰、神鬼奇航等賣座電影及動畫元素的「Fantastic Movie Themes公益交響音樂會」，當晚售出的愛心節目手冊扣除成本後，將全額捐贈給中華民國喜願協會。

高捷表示，公益音樂會免費入場，歡迎民眾搭乘捷運前往，聆賞經典電影、動畫主題曲。當晚販售的愛心節目手冊每本200元，附贈高捷少女特仕版一卡通一張，數量有限、售完為止。

去年夏天，高捷首創古典音樂與次世代文化結合，首度與南台灣交響樂團舉合作，在公益交響音樂會上演繹膾炙人口動漫名曲。今年持續邀請該樂團，以交響樂重新詮釋獅子王、阿拉丁、美女與野獸、動物方城市、星際大戰、神鬼奇航等暢銷電影主題曲。音樂會中還將穿插聲樂、Cosplay現場演出，帶來聽覺與視覺的雙重饗宴。

高捷強調，音樂會當天中央公園站內耶誕燈飾也會伴隨悠揚樂音開啟。音樂會共規劃主舞台區、現場轉播區及YouTube網路直播，也歡迎網友共襄盛舉。

高捷公司歷來舉辦多場不同類型的主題音樂會，企盼透過音樂傳遞感動，未來將持續引進趨勢技術、潮流文化等跨域元素，打造高捷新風貌。

(中時 )