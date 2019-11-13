林隆璇兒子林亭翰日前退伍，剛度過25歲生日的他，出道2年多來多次為林隆璇、邰正宵、姚可傑等人寫歌製作，即將在11月22日推出個人首張創作專輯《不完整的再見》，新專輯8首歌詞曲創作、製作，甚至混音、編曲全由他一人包辦，整張專輯包含愛情、親情、夢想、校園回憶的創作，來紀錄過去25歲前青春年少歲月的青澀記憶，承接老爸林隆璇「情歌王子」封號的他，決心要以自己的音樂實力在歌壇搏上位。

對於兒子有「翅膀硬了要展翅飛翔」的感覺，林隆璇表示樂觀其成，甚至完全贊成兒子的想法，讓他放手一搏，他笑說：｢我發現我沒干涉反而他做得更好，之前他做歌時我都會給點意見，感覺還是多少有我的影子，但這次都讓他自己來，沒給他壓力反而他做的更好，我給他90分，還有10分是覺得下一張還有進步空間」。

林亭翰新歌〈不完整的再見〉MV邀請伊林名模陳敬宣演出。（青田音樂提供）

林亭翰退伍後，多了穩重內心也更有自信，他表示：｢雖然在寫抒情慢歌這一塊比較擅長，但跟爸爸不一樣的是，我比較多是從生活議題去發想」，他坦言獨力完成才知困難，擔心花這麼多時間金錢「怕專輯石沈大海」，製作過程不順遂時，常常半夜自己跑去籃球場投籃抒壓。

新歌〈不完整的再見〉講述他當兵期間遭遇「兵變」，他說「因入伍彼此都忙，感情淡了，對方斷了聯繫，雖然沒有好好地說再見，但留下來的都是美好回憶。」錄唱時更因回憶湧上，在歌詞很長、高低音轉換等高難度段落，讓他磨了快2個禮拜，是整張專輯錄最久的一首歌。

林亭翰新歌〈不完整的再見〉MV中和伊林名模陳敬宣有許多親密互動。（青田音樂提供）

〈不完整的再見〉MV邀請伊林立捧名模陳敬宣演出，兩人在MV中飾演一對情侶，兩人在咖啡廳上演帥氣男員工愛慕女老闆的劇情，因為工作相處成情日久生情，近水樓台先得月後最終卻因女老闆要出國念書而導致戀情生變。其實2人在大學時，因為跨校合演一部畢業公演而認識，當時演一對情侶，互虧對方當時「很難聊」，結果相隔4年再度因拍MV再續前緣，林亭翰也表示欣賞陳敬宣：「她是個有想法、有目標又獨立的女生，的確是我欣賞的類型，就先從朋友做起囉！」

伊林名模陳敬宣。（青田音樂提供）

林隆璇兒子林亭翰將在11月22日推出個人首張創作專輯《不完整的再見》。（青田音樂提供）

林亭翰新歌〈不完整的再見〉MV中，和伊林名模陳敬宣飾演情侶。（青田音樂提供）

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