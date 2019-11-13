國民黨不分區立委名單今下午正式出爐。但看完名單的資深媒體人趙少康今在政論節目痛批，「從來沒看過這麼自私的黨主席，以前哪個黨主席像吳敦義這麼自私？也沒看過臉皮這麼厚的」。整場30分鐘節目，有20分鐘都在談論不分區選情和抨擊吳敦義算計國民黨，更氣到在節目直說，他「要再組一個黨」。

趙少康今(13日)在其所主持的網路政論節目《觀點》表示，趙少康痛批，「從來沒看過這麼自私的黨主席，以前哪個黨主席像吳敦義這麼自私，也沒看過臉皮這麼厚的黨主席。說到此處，趙少康氣到數度槌桌，茶杯都跳起來！直說「吳敦義根本不care，管你去死」。

對於這次國民黨安排的不分區立委名單，趙少康說，副主席曾永權、郝龍斌沒在安全名單內，這甚麼話嘛！這次34席立委，沒幾個具全國知名度，更氣到直言，這次若國民黨輸了選舉，吳敦義是最大的罪人！趙少康直言，「國民黨搞到今天就是吳敦義搞的嘛，今年為什麼搞成這樣？就是吳敦義自己想選總統，為防朱立倫、拿韓國瑜擋朱，為防韓國瑜，再拿郭台銘擋韓，拉一個卡一個，搞的天下大亂，把國民黨都給玩殘了！吳敦義算計太深了，又要算又優柔寡斷」，這樣明年還怎麼選？趙甚至賭氣表示，他「要再組1個黨，讓那些不願意投綠、又投不下國民黨的選民找到出口」。

但生氣歸生氣，趙少康最後還是提醒國民黨，如果「藍營總統和立委都選輸，立法院無法過半」，他最後解釋，「吳敦義人緣又不好、他以前當立委就是孤鳥型的，就算進立法院也當不成院長」。

國民黨中常會今天通過不分區立委名單，1至15名依序為警大退休教授葉毓蘭、立委曾銘宗、前立委李貴敏、退將吳斯懷、前立委鄭麗文、農田水利會聯合會長林文瑞、台北護理健康大學教授李玉嬋、前立委邱毅、屏東縣黨部主委廖婉汝、黨主席吳敦義、救國團主任葛永光的妻子車宜靜、台南市黨部主委謝龍介、台商溫玉霞、前立委翁重鈞、中常委張育美。

(中時電子報)