宜蘭縣三星蔥因品質、口感佳，在市面上相當搶手，今天（13日）台北果菜市場拍賣的三星蔥，每公斤均價達377.6元，最高價為410元，三星地區農會表示，因三星蔥出貨量少且明天休市，才讓三星蔥飆到今年的最高價。

三星地區農會表示，因三星蔥價格好，蔥農忙著採收三星蔥，必須等到下個月蔥農才能再採收，產量青黃不接是價格高漲的原因，平常三星蔥可出貨6至7公噸，今天只出貨3.7公噸。

(中時 )