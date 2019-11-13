三星蔥量少 飆破400元 18:532019/11/13 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 受到三星蔥出貨量少的因素，讓三星蔥飆到今年最高價。（本報資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣三星蔥因品質、口感佳，在市面上相當搶手，今天（13日）台北果菜市場拍賣的三星蔥，每公斤均價達377.6元，最高價為410元，三星地區農會表示，因三星蔥出貨量少且明天休市，才讓三星蔥飆到今年的最高價。 三星地區農會表示，因三星蔥價格好，蔥農忙著採收三星蔥，必須等到下個月蔥農才能再採收，產量青黃不接是價格高漲的原因，平常三星蔥可出貨6至7公噸，今天只出貨3.7公噸。 (中時 ) #三星蔥 #宜蘭 也許您會感興趣 推薦閱讀 大雨淘空路基 清水地熱暫休園 04:102019/11/09 地方新聞 宜蘭立委選戰 綠營陷分裂危機 04:102019/11/09 地方新聞 高鐵延伸宜蘭 交部：只要捷運15分之1 13:412019/11/10 政治 北部三鐵合起來談 柯批民進黨鬼扯 04:102019/11/11 政治要聞 宜蘭種出特色 花蓮熊蓋讚 04:102019/11/11 地方新聞 為宜蘭爭光 3學童翻糖獲金牌 17:552019/11/11 生活 翻糖蛋糕了得 3宜蘭學童奪3金 04:102019/11/12 地方新聞 為中華隊加油 今晚一起看球賽、吃泡菜！ 16:142019/11/12 體育 宜蘭綠舞ITF業績報捷 年增三成多上看1500萬 18:062019/11/12 旅遊 選前釋放利多？林佳龍竟嗆前朝 11:162019/11/13 政治 生活熱門新聞 好市多這一幕 她傻眼嘆看透人性… - 生活 千萬別這樣充電！恐殺光電池壽命 - 生活 葉匡時為這事大讚小英 但下句話…眾卻笑翻 - 生活 家長團體挺李佳芬 國小教肛交、性高潮是校園現象 - 生活 - 旺報 學姐男友遭高中同學爆料 「他才不是花美男」！ - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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