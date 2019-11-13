金管會解除蔡友才兆豐金董事職務 敗訴定讞 18:412019/11/13 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 金管會認為蔡友才任財政部派任兆豐銀行法人代表董事期間，嚴重失職且決策失當，在2016年將他裁處解除兆豐銀行董事，蔡不服打行政官司，台北高等行政法院撤銷金管會處分，金管會不服提上訴，最高行政法院駁回定讞。 最高行政法院判決指出，金管會在2016年9月14日作成處分時，蔡友才早已離職而非兆豐銀行董事，已無從解除其董事職務，而相關法令並非以「銀行」違法為要件，金管會處分沒有限制蔡男在一定期限內不得為銀行負責人的管制效力。 (中時 ) #金管會 #董事 #銀行 #蔡友才 #兆豐銀行 也許您會感興趣 推薦閱讀 一銀慶120年 辦公益運動會 04:102019/11/11 金融．稅務 華南銀小小體操營 國家級師資領軍 04:102019/11/11 產業特刊 《金融股》兆豐銀外語人才眾，助益金融外匯成績 09:432019/11/11 財經 一銀「微企e時貸」 用AI技術挺小微企業 18:022019/11/11 財經 高雄銀行三箭齊發 助攻分行喬遷 19:122019/11/11 財經 星展銀行Q3淨利、營收 有驚喜 21:202019/11/11 財經 國家品牌玉山獎 台新銀連3年獲最佳人氣品牌 16:412019/11/12 財經 金融界唯一 一銀獲「第1屆國家企業環保獎」巨擘獎 18:362019/11/12 財經 金融服務徹底數位化 星展銀行全撤ATM 17:452019/11/13 財經 UUPON調查：七成民眾完全不知道純網銀 17:562019/11/13 財經 社會熱門新聞 爽！賀棒球擊敗韓國 中和警局不斷加碼600份雞排領光光 - 社會 已羨慕！學姐新男友遭爆 曾交往台版波多野結衣 - 社會 费玉清对谢金燕的一则笑话…点出学姐喜欢的男友特质 - 社会 【擺爛女董座3】10個月股價狂跌60元 股東嘆：噴掉2台賓士 - 社會 中華爽贏韓 王牌投手遭爆摟妹回飯店 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。