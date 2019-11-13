今年1月1日，NASA冥王星探測船「新視野號」(New Horizo​​ns)接近2014 MU69小行星，這是一個雪人狀的奇特星體，原本命名叫「終極遠境」(Ultima Thule)，但是該名字與納粹曾用過的典故相同，遭到各方強烈反對，因此現已更名為Arrokoth，這個名字源自北美州原住民波卡塔族(Powhatan)對「天邊」的說法。

物理學網(phy.org)報導，這顆冰冷的岩石，屬於柯伊伯帶(Kuiper belt)天體，此處離太陽極遠，NASA的新視野號有幸能飛掠勘測，是人類首次觀測柯伊伯帶天體，它的形狀非常特別，看起來像是兩個圓球連結著。

它的天文編號2014 MU69，當時天文團隊將其暱稱為終極遠境(Ultima Thule,發音圖利,Tool-ey）之後，這個名字源字中世紀歐洲文學中，一個神話般的北方國土，被描述為超越了已知世界的邊界。

天文學家當時也沒有多想，但是這個名字在20世紀初期，被極右翼的德國神秘學家們選作「雅利安人」(Aryan race)的原鄉，是所有印歐語族的開端，還組織了圖利學會(Thule Society)，形塑純化亞利安人高貴種族的意識型態，後來這批成員紛紛加入希特勒（Adolf Hitler）的納粹黨，也是納粹種族主義的幕僚群。

即使名字無罪，但是這段黑歷史，使得「終極遠境」這個名字不能再用了，於是在星期二，國際天文學聯合會在NASA總部宣布2014 MU69的正式名字叫做「天邊」。

波卡塔族的邁爾斯(Nick Miles)牧師，以傳統的歌曲在NASA總部舉行了2014 MU69/Arrokoth命名儀式。（圖/NASA）

取這個名字，是因為該天體是約翰·霍普金斯大學應用物理實驗室在2014年所發現的，約翰·霍普金斯大學位美國馬里蘭州切薩皮克灣地區(Chesapeake Bay) ，於是就引用當地原住民波卡塔族，對天空的說法。

NASA補充說，他們已經獲得波哈坦部落長老的同意，同意使用這個名字，使這個遙遠天體與發現地點、當地原住民的文化，都能聯繫起來。

科羅拉多州西南研究院首席研究員艾倫·史特恩( Alan Stern)說：「天邊這個名字，反映了我們仰望天空，並想知道我們地球之外的眾多繁星，是什麼樣的世界。」

(中時電子報)