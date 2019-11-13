以《龍貓》、《神隱少女》等宮崎駿動畫配樂聞名世界的作曲家久石讓，近年也在歐美、台灣等地實踐古典音樂理想，指揮貝多芬、布拉姆斯等人作品，也公開彈琴，今年7月也已完成全本貝多芬交響曲專輯錄製，這次在台灣，則是完成馬勒第一號交響曲演奏，久石讓表示：「我熱愛所有類型的音樂。」

面對音樂總是絕對專注和認真，這幾日久石讓抵台，所有行程都是排練，戰戰兢兢地準備，「不管是彈琴還是指揮，每場音樂會的壓力都很大，我必須保持靈活狀態。」

久石讓表示，他從小就很常去電影院，在學習音樂的過程中，也經常思考如何把畫面轉換成音樂，「一直到我遇見宮崎駿，是他讓我走上電影音樂之路，我看見了極簡音樂和現代音樂的可能性。」

這幾年，久石讓又再度回歸古典音樂，「我重新思考了貝多芬、布拉姆斯的音樂，這裡面的音樂內涵非常強大，讓人願意一再深入研究。」

久石讓來台音樂會，今（13日）晚在台北國家音樂廳，明（14）日還有一場，在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳，曲目為《神隱少女》交響組曲、馬勒第一號交響曲，樂團為NSO國家交響樂團。

(中時 )