中華隊在世界棒球12強複賽第2場上演傳統好戲中韓大戰，在這場攸關晉級可能的關鍵戰役，加上與韓國在棒球場上的情感糾葛，讓此戰可說是未演先轟動。隨著中華隊先發投手張奕的優質好投與攻擊先馳得點，並演出美技守備，到陳俊秀敲出振奮人心的三分打點全壘打，最後牛棚接力守成，讓這支以韓職明星組成的韓國代表隊苦吞鴨蛋收下敗仗，同時也是中華隊在國際賽首次完封韓國取得勝利。根據尼爾森統計，這場比賽在緯來體育台創下目前本賽事最高4.23的平均收視，而最高瞬間收視則出現在後援投手陳鴻文的再見三振，收視表現高達7.09，同時段收視率全台第一，顯見全台球迷皆守在電視機前陪伴中華隊迎接勝利。

世界棒球12強自11月3日開打起即受球迷高度關注，中華隊的好表現更牽動全台收視人口。中華隊預賽與波多黎各、委內瑞拉及日本的交手，緯來體育台收視攻佔全國排行榜前三名，分別繳出平均收視2.65、3.71與3.60的亮眼成績。

闖進複賽的中華隊，即便首場比賽被安排於不利台灣球迷收看的時間，11日中午11點交手墨西哥，在緯來體育台播出時，仍然擁有平均收視達0.80的數字，在在顯示球迷對比賽的關注。

今明二天時逢中華隊休兵日，15日11點將交手美國重啟戰火，16日11點對戰澳洲，屆時勢必再掀一波觀看熱潮，鎖定緯來電視網的轉播服務，讓我們一塊相信中華，前進東京奧運。

(中時電子報)