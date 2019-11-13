今天下午在新北市中和警分局門口，擠滿人山人海的民眾，不是發轄區發生重大刑案，也不是發生街頭群眾鬥毆，而是為了慶賀中華棒球隊7：0大勝韓國隊，由分局長林故廷和警員自掏腰包，免費贈送雞排而來，原本準備發放300份，但是不到一小時就被領完，後來又陸續加碼，總計600份雞排全部領光光，大家樂得分享中華隊這場「韓國輸」的精彩比賽。

世界棒球12強賽中華隊以7:0直接KO韓國隊，創下隊史上的紀錄，引起國人振奮。本身也是棒球迷的林故廷表示，棒球有事我們的國球，昨晚看到在國際賽中對韓國隊睽違已久的勝利，而且還以千軍之勢橫掃強敵韓國隊，讓他熱血沸騰，決定要將快樂分享給民眾。

中和警分局下午湧進大批群眾，不知情以為轄區發生重大刑案。（讀者提供/吳家詮傳真）

最早發想要免費發放雞排的崔姓員警說，真的很開心中華隊贏球，所以當時呈報分局長官是否可以自掏腰包一起與民眾慶祝中華隊勝利，長官當下立即同意並加碼。

原本準備發放300份雞排，但是因為球賽精彩，又完封韓國，打得泡菜灰頭土臉，大家心裡就只有一個爽字，於是新北警局的長官，還有警分局的店家也都紛紛加入行列，一口氣雞排加碼到600分，看著群眾排隊領取，每個人愉快地啃著雞排，昨晚比賽的激情，還在臉上笑裂嘴。

新北市中和警分局警員崔萬鑫昨天在臉書社團「我是中和人」貼文表示，慶祝中華隊大贏韓國隊7：0，在中和分局旁發300份雞排，後來不斷加碼到600份。（（摘自我是中和人臉書）

(中時電子報)