台籍林男持空氣槍在香港行搶潛逃返台，台中檢警逮捕到案，查扣勞力士等5支名錶。(翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

台籍林男持空氣槍跨國行搶，潛逃返台，台中檢警將他逮捕到案，查獲他犯罪所得高達千萬以上，並花120萬元購買二手名車代步。(翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

出現台版「陳同家案」！29歲台籍男子林湯駿持空氣槍跨國行搶大型精品鐘錶行，他今年10月初搭機前往香港尖沙咀行搶鐘錶店，犯後當天潛逃回台，台中檢警主動著手偵辦，11日在中市某學生宿舍逮捕林男，追查到他共犯下4件以上搶案，不法所得高達1千165萬元、查扣5支名錶總價300多萬元及名車、名鞋一批，12日聲請羈押獲准，全案擴大偵辦中。

港人陳同家偕女友來台，將她殺害後逃返香港，司法追訴問題引發喧然大波。林男在香港搶劫返台，儼然是台版「陳同家案」事件。

林湯駿在今年10月4日從台灣搭機前往香港尖沙咀，持空氣槍搶奪1家大型知名鐘錶行，當天就搭機潛逃回台，該案在10月5日經香港媒體披露，台中地檢署檢察官張盛傳指揮刑事警察局中部打擊犯罪中心第五隊隊長賴英門組成專案小組，檢警立即展開追緝，經國際及兩岸法律司及台灣高檢署協助，香港警務人員在第一時間提供台灣檢警搶案嫌犯的人別等情資，台灣檢警積極展開追緝。

專案小組偵辦過程中發現，林男自今年4、5月起密集前往東南亞等6個國家，且進出匆忙，經透過國際共同打擊犯罪合作與相關國家警政單位聯繫，獲得相關犯罪事證及情資，經搜索3處地點、訊問相關證人後，在短短的28小時內，鎖定林男行蹤，確認藏身在市區一棟已出租學生為主的套房宿舍。

檢警見時機成熟，在11日清晨趁林男外出之際，將他拘捕到案，並於保險箱查扣現金270萬元、包括4支勞力士等5支名牌手錶、名牌鞋等貴重物品及以犯罪所得120萬元所購得的BMW二手跑車1輛，檢警追查發現，林男在東南亞6國至少犯下4件搶案，所搶的名錶單價都超過330萬元，經調查發現犯罪所得高達1千165萬餘元。

檢警漏夜進行偵訊，林男坦承犯案，檢方以林男犯罪嫌疑重大、犯下加重強盜罪，並有滅證及逃亡的可能性，向台中法院聲請羈押禁見，院方於12日裁准。

偵六大隊第五隊隊長賴英門13日表示，林男進出東南亞地區6國犯案，事前都做足功課、計畫縝密，早先鎖定各地知名的鐘錶行，犯案前隻身從台灣搭機前往，持手槍形狀兇器行搶，且都在犯後立即搭機返台，再進行銷贓。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，此案目前台中地方法院已裁准羈押，可預見全案將在我國訴追審判，台灣檢警需要匯集相關證據，才能完整訴追，未來將積極持續與林男涉搶奪案各國執法機關合作，依可行共同打擊犯罪及司法互助機制，以彰顯公義。

(中時 )