韓國瑜妻子李佳芬2006年就讀嘉義大學國民教育研究所碩士專班所撰寫的「私立維多利亞中小學品牌管理之研究」論文，遭網友揶揄研究方法和結論，嘉大師資培育中心指導教授之一吳芝儀發文回應。

吳芝儀指出，她對於「私立維多利亞中小學品牌管理之研究」論文負有指導和監督之責，完全沒料到這13年來並未受到太大關注的論文，竟然還能因激烈選戰風波而重出江湖。

網友質疑論文「自己研究自己…他們的說法多半是因為對這個產業比較了解，但大家都知道這種人只是因為懶而已。」吳芝儀表示，「自己研究自己」在社會科學質性研究方法論的正確說法是「自我敘說」或「自我敘事」研究，搜尋台灣博碩士論文知識加值系統，顯示論文關鍵詞涵蓋「自我敘說」者共計712篇；涵蓋「自我敘事」者共計44篇。

吳芝儀說，社會科學質性研究中，「自己研究自己」是常見的主題且遍及各專業領域。在教育場域中，以自己教學或授課班級學生進行行動研究者比比皆是，藉由嚴謹的、系統化研究策略，探究和改善個人在課程和教學上的作為，研究成果對於教育專業的提升多所貢獻。

關於網友嘲諷「說是論文，感覺更像是滿意度調查」，吳芝儀回應，藉由訪談和內容分析等質性研究程序，所產出的研究結果是否能完全摒除主觀偏見，確實較難有定論，即使是量化研究方法，實驗結果也可能驗證假設或是駁斥假設。碩士論文研究常被學者專家視為「研究方法」的演練，以及獨立研究訓練的過程，只要研究者熟悉研究方法且堅守嚴謹的研究歷程，對於研究成果之學術貢獻原本就不會苛求。

她說，事實上搜尋已發表的期刊論文，只要能提出可以檢證的研究方法和程序，以「滿意度」為題的研究論文亦多如牛毛，所以誰說滿意度調查不能成為「論文」呢？

吳芝儀教授強調，其他與本論文無關的嘲諷、造謠、或輕鄙的文字，請恕她從來不涉入政治，只能一笑置之，以免汙染純淨的教育學術殿堂。

(中時 )