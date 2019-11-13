各政黨不分區名單陸續出爐，綠黨明天將舉行不分區立委提名記者會，不過名單提前外流，據悉，綠黨不分區前3名分別為精神科醫師鄧惠文、台大資訊工程教授高成炎、桃園市議員王浩宇；其中亮點是預計排在首位的鄧惠文，一度傳出時代力量也徵詢納入不分區，但遭鄧婉拒，如今鄧惠文點頭加入綠黨不分區，無疑是賞時力一巴掌。

綠黨傍晚發出採訪通知，明天將舉行不分區立委提名記者會，出席名單包括鄧惠文醫師、高成炎教授、王浩宇，除上述名單將依序排進不分區名單，綠黨預計提名5至7人，詳細名單仍待今晚中執會通過後確定。

據悉，鄧惠文原本是時力鎖定列為不分區第1名的人選，立委黃國昌積極接洽，但在時力決定名單前夕鄧惠文決定婉拒，但上周仍與黃國昌合體直播，絲毫沒有看出有意加入綠黨不分區的跡象。

針對鄧惠文傳出列入綠黨不分區，綠黨召集人劉崇顯表示，主要是有人認是鄧惠文醫師，經過長期的接觸徵詢後，一直保有默契，雙方最後達成共識，今晚中執會將朝列為第1名方向定案；至於鄧婉拒時力，選擇加入綠黨，詳細原因明天會對外界說明。

(中時 )