明華園總團成立90周年大戲《大河彈劍》，孫翠鳳的弟子李郁真飾演主角李靖。（國家兩廳院提供／李欣恬台北傳真）

明華園總團成立90周年，年度大戲《大河彈劍》將在本周六、日於台北國家戲劇院首演，從兄弟和君臣，探討人性，總團長陳勝福表示，這回也端出全新的舞台情侶組合，希望能帶給觀眾耳目一新的感受。

陳勝福表示，新組合包括由鄭雅升飾演的紅拂女搭配李郁真飾演的李靖、陳勝在飾演的李軌和晨翎所飾演的墨氏，以及陳子豪飾演的楊素和陳昭婷飾演的五夫人。

《大河彈劍》故事描述李世民、李軌和李靖三兄弟裡，在隋唐亂世裡相互扶持，但面臨權力和君臣關係的拉鋸時，兄弟情義反倒讓人陷入兩難。

在劇中飾演李世民的當家小生孫翠鳳表示，隋唐演義系列故事，一直是明華園總團的招牌作，「這些故事從我的公公創團時一直到現在，都有不同版本演出，在亂世裡的英雄故事，可以見證人的真性情，當關係改變，從兄弟變君臣，到底是兄弟重要，還是江山重要？是整齣戲的精隨所在。」

此外，這次的主角李靖由青年軍成員李郁真飾演，她也是孫翠鳳的徒弟，孫翠鳳表示，「在傳統戲曲裡，師父上台演出徒弟的配角，並不常見，但明華園總團做到了，把機會給年輕人表現。」

值得一提的是，在台北國家戲劇院三場演出場次，由科技人董事長王偉旭支持，推出全額「藝術教育推廣專案」，現已開放登記，額滿為止，此一教育推廣專案詳情，可直接電洽明華園總團蔡小姐，電話為02-23029797轉30。

《大河彈劍》將於11月16日至17日，在台北國家戲劇院登場。

(中時 )