胡安過去曾於多地舉辦個展，首次於台灣舉辦個展時，平均一天看展人次約為1200人。(JUSTLIVE 就是現場提供／王寶兒台北傳真)

胡安多以黑色幽默的方式探討社會現象、政治議題。(JUSTLIVE 就是現場提供／王寶兒台北傳真)

繩索勒在脖上、自拍棒上抵著槍，還是要面露微笑，來張自拍。以帶有暴力元素、血腥色彩的無字漫畫風靡各國，曾為《紐約時報》繪製插圖的西班牙漫畫家胡安．科爾內利亞(Joan Cornella Vazquez)二度來台開展，展出他的「自拍」系列作品，可看到在胡安眼中，即使已傷痕累累，仍要對著鏡頭咧嘴微笑的現代人病態心理，披露現代人因社群平台，產生的「不管做什麼、發生什麼事都要自拍」的扭曲社會現象。

擅以鮮豔圖像，描繪荒誕離奇的題材，胡安在其個人官網上，引用美國喜劇明星比爾．希克斯（Bill Hicks）的名言，為自己的創作風格下了註解，「我同意他所說的一句話：『我相信全人類是平等的，我們都糟透了。』而在我的漫畫中，所有的情節與行為都是非常誇大的，儘管漫畫中的某些行為的確與現實生活存在著連結，但人物就像是無感的塑膠模型一樣，即使他們不斷發生可怕的事情，也總是笑容燦爛。」

細看胡安的每幅畫作，不管他筆下的人物正在歷經車禍、墜樓、自焚等悲傷殘酷的場景，都還是會頂著同一張面孔，沒有眼白的黑眼珠、大大的微笑，這也成了他的招牌風格。胡安曾向外媒表示，這張臉孔是他憑空想像，更認為「有點像是泰國人。」

胡安出身於西班牙巴塞隆納，曾為多本西班牙刊物繪製漫畫與插圖，自2010年起在臉書分享自己的創作而爆紅，作品題材廣泛，包含了性器官、種族歧視及宗教議題等等，往往貼文一出便能引起廣大共鳴。但也因過於黑暗、血腥，而極具爭議性，像是他曾繪製一幅漫畫，描述一位男子在射殺一位老太太後，將老太太的臉塗成黑色，警察卻認為兇手做得好，以此暗諷種族歧視的社會現象，卻也讓部分民眾覺得「太超過」。

胡安近年陸續於泰國、上海、香港等地開展，尤在香港廣受歡迎。胡安當時向港媒表示，從未想過自己的創作在亞洲地區會如此知名，「我有想過，香港喜歡我作品的原因，可能是因為畫作帶有批判性，或是感受到畫的瘋狂，但在我第一次訪港時，看到大家拼命在我的畫前自拍，這種感覺很奇怪，希望大家能真正理解我所呈現的主題。」

胡安認為，他的漫畫主要的風格便是「黑色幽默」，「這不是一種為搞笑而搞笑的東西，我不會用Funny形容我的作品，黑色幽默是能夠呈現、或是解釋現實的最好方式。」

「JOAN CORNELLÀ：I’M FULL OF SHIT 台北特展 2019」將於 11 月 15 日至 12 月 8 日於台灣設計館 04 展區登場。

(中時 )