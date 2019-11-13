鄭嘉音打造利澤偶聚祭，將各國精緻的偶戲藝術介紹給台灣觀眾。圖為來自土耳其的《魔幻幽靈小品集》，將在利澤偶戲村街頭表演。（利澤偶聚祭提供／李欣恬台北傳真）

在高中時期被法國偶戲團「香堤人偶劇場」電到，就此確立人生方向，無獨有偶劇團藝術總監鄭嘉音，連年在宜蘭利澤老街打造偶戲村，引進多樣偶戲藝術表演來台，一圓偶戲小小王國的夢想，她表示：「我沒有彎彎曲曲的動人故事，有的是一份對偶戲的熱誠，也希望台灣能看見偶戲的更多面向。」

鄭嘉音表示，在偶戲道路上，她受到德國偶戲大師亞伯特．羅瑟影響很深，「他告訴我，不是人操作偶，而是人要去感受偶想去的方向，也就是說，偶也有自己的想法，操偶師必須尊重、感受到這點，表現出來，會友不一樣的魔力。這樣的想法，大大啟發我。」

鄭嘉音是台北人，出生於1969年，曾參與蘭陵劇坊演員訓練，畢業於台大外文系、美國康乃狄克大學偶戲碩士，返台後創立無獨有偶工作室劇團，致力推廣偶戲藝術。

鄭嘉音表示，她的父親是設計師，很會做手工藝，母親熱愛表演藝術，從小她就跟著到處看表演、看展覽，沉浸在藝術的環境裡，「我的母親可能也夢想著能從事藝術工作，但在她的年代，沒有這樣的機會，而我有機會能夠一點一滴實踐，對藝術和表演的理想，是很幸福的事情。」

不管是關懷新住民的《微塵．望鄉》，或是帶著宜蘭孩子們關心環境土地，進而發展成偶戲作品，鄭嘉音所端出的偶戲作品題材廣泛，鄭嘉音表示，西方偶戲發展跑得比台灣快，但台灣本身也有許多故事值得發掘，「近年有很多國外偶戲藝術家來台，會把他們所觀察到的面向，帶回去他們的國家，成為創作題材，像是台灣的神話故事，就很吸引他們。」

鄭嘉音表示，現代偶戲的發展越來越多元、精緻，也有很實驗性的作品，她打造偶戲村、舉辦工作坊、下鄉帶孩子學偶戲，都是期許能為台灣觀眾，介紹更多有趣的偶戲表演，「觀眾的想像力、投入與參與，會讓戲偶活起來，那是最美的時刻。」

2019利澤偶聚祭將於11月15日至17日，在宜蘭利澤國際偶戲藝術村登場。

(中時 )