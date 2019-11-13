國民黨不分區正式名單出爐，前立委邱毅入第8名，昨天提前曝光的名單並未見邱毅。今天的正式名單，在邱毅進入後，將原本排第16名的實踐大學講座教授江岷欽擠掉。

據《聯合報》報導，昨日不分區名單，邱毅原本列第8，但最後被提名委員會剔除，吳敦義對此相當不能接受，所以今天他更動排序將邱毅列入源本的第8名，吳敦義退到第10，原本第10名的前總統府發言人陳以信，則改為第16，自己的人馬江岷欽甚至被擠掉。

國民黨不分區正式名單如下：

第1至15名依序為警大退休教授葉毓蘭、立委曾銘宗、前立委李貴敏、退將吳斯懷、前立委鄭麗文、農田水利會聯合會長林文瑞、台北護理健康大學教授李玉嬋、前立委邱毅、屏東縣黨部主委廖婉汝、黨主席吳敦義、台南市黨部主委謝龍介、救國團主任葛永光的妻子車宜靜、台商溫玉霞、前立委翁重鈞、中常委張育美。

第16至34名依序為前總統府發言人陳以信、前高盛集團副總裁吳怡玎、中常委李德維、桃園新住民交流協會理事長牛春茹、中常委曾文培、台灣護理學會副理事長王桂芸、中常委范成連、中常委侯佳齡、退警協會總會長耿繼文、台灣勞工總工會理事長王裕文、號記會計師事務所所長邱素蘭、中央委員張智倫、全國教育產業總工會監事李惠蘭、中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長史雪燕、台商連元章、懷寧國際醫控公司國際醫療部長許謹茹、台心醫院執行院長謝瀛華、護理師黃璉華、組發會副主委林有志。

(中時電子報)