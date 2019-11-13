苗栗縣YouBike公共自行車去年啟用30個站點，突破120萬騎乘次數，廣受民眾好評，縣府將於人口3萬人以上的苑裡、後龍、通霄、公館拓點，並將補助項目納入明年預算，前30分鐘免費優惠可望延長至明年底。

今年縣府爭取行政院核定289萬元先期規畫補助，進行苑裡、後龍、通霄、公館設置可行性評估。13日縣議員陳品安、林寶珠等人，力促縣府儘速完成拓點計畫，讓居民也能享有公共自行車交通福利，議員陳碧華、鄭聚然、黎煥強則希望頭份、竹南地區也能增設站點。

縣府工務處長古明弘表示，已會同地方鄉鎮公所進行地點訪視、盤點可行性站點，預計11月完成期中報告，後續將召開地方說明會討論，但礙於合約問題，頭份、竹南無法隨意拓點，古明弘強調，將與廠商研議辦法。

為保障民眾安全，縣府今年1月1日投保公共自行車第三責任險與個人傷害險，僅有1052人註冊，迄今受理1件民眾自撞停放路邊車輛案件，給予理賠，鼓勵民眾踴躍登入。古明弘說明，相關補助、優惠納入明年預算，若通過，前30分鐘免費騎乘、第三人責任險及個人傷害險可望延長至明年底。

(中時 )