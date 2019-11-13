以傳統文化與文物作為IP，北京故宮靠引經據典說故事，為文創產品加分。近日故宮文具推出的「上上鉛」鉛筆組，除了外形上以「故宮黃」與「故宮紅」為設計，更是包裝為簽筒，24隻鉛筆也象徵著「簽條」，而靈感的來源則是西漢末年靠抽簽也能當皇帝的史事。

故宮文具近日在公眾號上介紹新品「上上鉛」，指「抽簽」因道具簡單、操作容易而在行之有年，甚至在西漢末年農民起義的赤眉軍中，由眾人商議擁立劉姓宗室「挾義話伐，以此號令」，而後尋遍軍中，找到了70多個皇族後裔，其中年方15歲的劉盆子與他的兩位兄長血統最純正，3人便抽簽決定，抽到「上將軍」簽者者即為皇帝。

據《後漢書》載，劉盆子中簽當時「披髮徒跣，敞衣赫汗」，看到眾人跪拜，「死畏欲啼」，但諸將還是把他扶上皇帝寶座，號建世元年，此前劉盆子僅是軍中「牛吏」，也就是只管放牛，抽中簽後他當了3年皇帝，赤眉軍大敗後劉季稱帝，劉盆子還得了劉秀的封賞，名在史冊得以善終。

以這樣的史實作為典故基礎而發想的「上上鉛」，以傳統的簽筒和簽條為設計藍本，諧音「上上簽」，鉛筒通體紅色，下部飾以故宮藏雍正款青花海水龍紋瓶上海水波紋，以印金工藝呈現；鉛筆筆身金黃底，上部裝飾「卍」字紋樣，筆身下印刷從故宮所藏《康熙字典》裡取用的四字吉祥祝福語，如前程似錦、氣象維新、甲第迎祥等。

故宮文具今年9月正式亮相後，包括「榫卯橡皮」、「牌匾橡皮」等皆是結合建築、文化特色的文創產品，既是實用文具亦能育教於樂，預計在今年底將陸續發布300種文具產品。

(旺報 )