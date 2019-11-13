龍洞社區理事長傅兆銘簡報，分享綠能光電經驗，吸引更多社區加入。（巫靜婷攝）

龍洞社區理事長傅兆銘簡報，分享綠能光電經驗，吸引更多社區加入。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府環保局今年6月起，執行「光電綠能智慧化系統推動計畫」，在西湖鄉湖東村、湖東及龍洞社區設置示範點，13日舉行成果觀摩會。（巫靜婷攝）

龍洞社區的綠能光電產出僅自用，故需準備電池儲電。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府環保局執行「光電綠能智慧化系統推動計畫」，13日舉行成果觀摩會，實地勘察龍洞社區綠能光電設置成果。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府環保局執行「光電綠能智慧化系統推動計畫」，13日舉行成果觀摩會，實地勘察龍洞社區綠能光電設置成果。（巫靜婷攝）

推廣綠能發電，苗栗縣環保局補助經費，於西湖鄉設置太陽能光電系統示範點，圖為龍洞社區活動中心頂樓。（巫靜婷攝）

配合太陽能發電，西湖鄉湖東村2處農場，可藉由智慧化自動灌溉系統，分攤農作辛勞。（巫靜婷攝）

架設太陽能板必須使用支架且注意角度，曬出熱斑恐影響發電效能。（巫靜婷攝）

倡導節能減碳，苗栗縣政府環保局今年6月起，執行「光電綠能智慧化系統推動計畫」，選在推動有機農作的西湖鄉湖東村、湖東及龍洞社區，補助安置太陽能光電板、小型風力發電機組及智慧化雲端系統，13日舉行示範點成果觀摩會，由龍洞社區理事長傅兆銘簡報，分享經驗吸引更多社區加入。

配合綠能發展政策，苗栗縣環保局為提升縣內太陽光電普及化，今年起於西湖鄉建置光電綠能示範場域，龍洞社區除已推動風力發電、太陽能光電、節能設備、雨水回收系統及綠美化等低碳措施，今年再推廣小功率光電系統自給自用，並帶動湖東2處農場設置智慧化自動灌溉系統。

環保局空氣品質及噪音管制科指出，智慧化雲端系統，可讓農民透過手機APP即時查閱日照量、發電量及減碳量等資訊數據；智慧化自動灌溉系統，則利用太陽能供電給抽水馬達，並裝設智慧電錶及雲端控制器，連結自動灌溉系統，整合太陽能發電數據成資料庫，智慧澆灌農作、分攤辛勞。

傅兆銘表示，龍洞社區經由光電板與風力發電，可供應活動中心1至3樓的照明及風扇設備，迄今已建置智慧化系統廣電板達9kW、風力發電300W，產電僅自用、不販賣，故透過數顆電池儲電，他指出，市面上太陽能光電系統，單價約為每瓩5萬至7萬元間，建置成本不低。環保局則表示，推廣綠能明年4、5月將有新的補助計畫。

傅兆銘說，太陽能光電模組輸出為直流電，不會衍生高頻輻射，設備磁場強度相當一般家電，運轉時無電磁波危害人體疑慮，基本上太陽能板20年後都能保有8成發電效能，平時以清水沖洗即可，但循環電池則建議5年汰換1次，架設必須使用支架，過去曾用鐵絲纏繞，結果曬出熱斑，影響發電效能，得不償失。

(中時 )