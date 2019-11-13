南投溫泉季，將於16日在北港溪溫泉區泰雅渡假村率先登場。（廖志晃攝）

信義鄉農特產豐富，到東埔泡湯可順便採購伴手禮。（廖志晃攝）

東埔泉帝綸大飯店，推出原鄉美食。（廖志晃攝）

「2019南投溫泉季」將於11月16日在北港溪溫泉區揭開序幕，泰雅渡假村當天上午11點前免費入園，泡湯滌盪塵憂，還可品嘗國姓咖啡；今年以「原鄉食泊」為主題，搭配交通部觀光局秋冬旅遊補助，自由行旅客還可免費泡湯！

南投溫泉季將在縣內3大溫泉區陸續展開，副縣長陳正昇、信義鄉長全志堅，中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田、東埔溫泉區旅遊促進協會理事長古道弘、北港溪溫泉觀光發展協會理事長李浩瑋等人，分別介紹各溫泉區優惠活動，並聯袂啟動溫泉季儀式。

陳正昇表示，3大溫泉業者推出的活動各有不同，都受大眾喜愛，今年配合交通部觀光局推出的秋冬旅遊補助方案，優惠更多，歡迎大家到南投享受泡湯的樂趣。

李吉田說，天候轉涼正是泡湯好時節，南投縣有北港溪、東埔、及埔里3大溫泉區，泉質碳酸氫鈉泉為主，具有美膚及促進血液循環作用，歡迎大家到南投泡好湯，品嘗在地美食，盡賞原鄉之美。

李浩瑋表示，北港溪溫泉嘉年華16日開幕，泰雅渡假村結合小農推出農特產市集，還有在地美食、咖啡業者沖泡國姓咖啡，讓遊客品嘗，並邀請熱門樂團、街頭藝人魔術及小丑表演。

全志堅指出，東埔溫泉區「玉山戀，東埔情」23日接續登場，當晚由布農族人演出天籟美聲「八部合音」等傳統歌舞，現場還有布農美食「烤全豬」，並邀請遊客穿著浴衣持火把踩街狂歡。

埔里溫泉區「i慢玩─埔里溫泉知性之旅」，30日上午在鯉魚潭風景區天泉溫泉會館登場，將開放戶外SPA讓民眾免費體驗，提供許多DIY手作體驗，非常適合全家同遊。

今年南投溫泉季，業者推出限量食宿優惠，自由行旅客憑11月至12月31日旅宿業開立的住宿憑證（正面需有旅宿業店章），可到配合的溫泉業者大眾池免費泡湯，無大眾池業者則提供湯屋折抵200元（每房限用1次）。

(中時 )