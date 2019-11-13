台中市工商發展投資策進會舉辦「台中市十大伴手禮」13日起開始報名，12月14日至15日於市民廣場舉行全民票選活動，現場將規畫歷屆得獎商品展示區，讓民眾看見台中優質伴手禮，票選入圍的前100家店家設置展示攤位和提供產品試吃，創造台中更好的伴手禮市場，推展台中觀光旅遊。

喜迎台灣燈會及世界蘭花會議暨展覽將在台中舉辦，期望今年十大伴手禮票選活動結果提供民眾參考，讓到台中的遊客帶著滿滿伴手禮回家。

台中市工策會總幹事高禩翔說，十大伴手禮活動歷來力求公平、公正，從參賽店家篩選、評審委員遴選到現場民眾票選都嚴密把關，確保整體票選活動的準確性以及可信度，受到高度檢驗。

今年以「台中禮讚、等路好禮」為台中創造更好的伴手禮市場，讓台中不只在人口上成為台灣第二大城，在觀光旅遊上也能展望國際，成為國際性的觀光旅遊大城。

「台中市十大伴手禮」報名起跑活動，包括台中市糕餅公會理事長蔡萬財等人共同到現場共襄盛舉，並邀請歷屆得獎的十大伴手禮店家一起到現場設置展示攤位，這些業者因獲十大伴手禮，增加更多知名度，開發不少商機。

(中時 )