台中市府勞工局13日公開《巨匠之風-魯班技藝傳承的台中故事》專書，收錄23組、27位大師、達人及新秀冠軍的感人故事。（盧金足攝）

台中市勞工局13日發表「巨匠之風——魯班技藝傳承的台中故事」專書及微電影，自行車組裝職類新秀第一名選手陳弘育，先天只有一顆腎，是位單腎男孩，努力學習拚出一片，勞工局長吳威志感謝默默耕耘傳統產業匠師們，鼓勵青年新秀勇敢創造傳統技藝新價值。

巧藝大師黃連成回顧他曲折的人生，以數十年青春換取扎實的泥作技術，之後為補足學識上的不足，又回學校拚命學習，以前要學項技術至少須投入七年以上，很多老師傅錯過就學時機，他深信「技術是國家之根，學術是國家之本」。

黃連成以年少失學老師傅的切身體驗，期盼社會給予有心朝技藝發展的年輕人鼓勵與機會，讓他們盡早看到前路。

「技術隨時會更新，要保持學習態度，才會和別人不一樣。」美髮設計職類新秀冠軍寧芷芸還大學念書，有一套經營之道，到附近髮廊租個位子讓客人去那裡做頭髮，當上國手並在國際大賽中得名，但她認為美髮知識和技術還是必須一直學習與熟練。

自行車組裝職類新秀第一名陳弘育先天只有一顆腎，最麻煩的是每半年就得回醫院追蹤，自小體弱多病，179公分的身高，體重只有50多公斤，陳弘育的口頭禪是「還好啊」，態度樂觀，比賽是他升學最需要的武器，「我認為喜歡一件事很重要，只要你真的有心，下課、下班也願意繼續學習。」

吳威志表示，結合產官學界推展技藝拍攝微電影，以這本《巨匠之風》專書，記錄23組27位大師、達人、新秀冠軍在傳統技藝傳承共同努力的感人故事，期望透過心路歷程，吸引大家對於傳統技藝的關注，行行都能出狀元。

(中時 )