日本橫濱商校副校長高橋司（中排右二）帶領5名學生（後排左三至左七）到曾文家商交流。（劉秀芬攝）

日本橫濱商校師生也一起參加餐飲管理科的畢業品嘗會。（劉秀芬攝）

已經持續12年的台南曾文家商與日本橫濱商校互訪，13日由橫濱商校副校長高橋司與曾家校長陳藝昕正式簽定交流協定，讓兩校的交流互訪更深入、更具意義。

橫濱商校師生本周再度前來曾文家商交流，昨日校方邀請6名師生前往山區的玉井工商體驗烘咖啡豆，今日則請他們一起參加餐飲管理科的畢業品嘗會，由於橫濱商校沒有類似餐飲科系，對活動感到很新奇，高橋司也讚美學生製作的餐點美味。

校長陳藝昕表示，兩校交流已第12年，曾家每年都會派學生到日本參加YSF英文論壇，學生事前都非常認真準備。橫濱商校也會派學生到台灣交流，其中被選上來台交流的市瀨子怡說，甄選非常踴躍，不但成績要好，校方還要考核她們的英語、國語程度。

陳藝昕說，兩校今日簽約後，自明年4月1日起生效，效期5年，學生交流互訪得列為雙方學生度行事曆，兩校若有學生交流，亦須包寄宿家庭，雙方分享最新教學趨勢並了解彼此課程，進行相互交流以發展學校教育。

(中時 )