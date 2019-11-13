縣長徐耀昌宣傳借問站，邀請遊客深入客庄旅遊。（何冠嫻攝）

苗栗借問站遍布18鄉鎮，為遊客提供友善、 便利、貼心服務。（何冠嫻攝）

推動觀光不遺餘力，苗栗縣政府今年一口氣增設28處借問站，數量歷年最高，全縣已有57處，為非直轄市第一，遍布鄉間巷弄，為遊客提供服務資訊，感受在地人情與好客熱情，即日起到新設借問站打卡拍照，可獲紀念禮。

苗栗店家踴躍響應交通部觀光局的借問站，今年增設28處，13日苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮夫人王慧珍等人集結借問站店家，宣誓提供優質友善服務，攜手打造接地氣旅遊環境。徐耀昌表示，借問站串聯地方美食、必買特產、貼心服務、歷史文化、終極秘景等，今年苗栗縣已累計57處借問站，數量更是非直轄市第1。

文觀局說明，合作店家門口設有借問站招牌燈箱、散步地圖、摺頁等，並配有Wi-Fi熱點與QR Code，供旅客下載旅遊資訊，今年新增的借問站分別為苑裡王記鑫魚丸、金良興觀光磚廠(灣麗磚瓦文物館)、山水米有機稻場、華陶窯、苑裡火車站、苑裡好咖、東里家風百年古厝、稻鴨庄；公館鄉仁安社區發展協會、五穀文化村陶瓷觀光工廠、阿煥伯、濟仁商店。

另有頭份牛欄窩茶餐館、竹南四方鮮乳酪故事館、造橋谷巴休閒渡假村(木炭博物館)、後龍好望角番薯園、獅潭全家便利商店苗栗、西湖吳濁流藝文館、通霄福堂餅行總店、三義木雕博物館、三義山板樵臉譜文化生活館、大湖巧克力雲莊、薑麻園休閒農業中心、楓葉地圖民宿、南庄南江休閒農業區旅遊中心、南庄鄉觀光產業協會、夢田莊園、卓蘭花露休閒農場。

縣府文化觀光局長林彥甫表示，今年28間特色店家一舉通過甄選，提供友善、 便利、貼心服務，縣內18鄉鎮處處可「借問一下」，深入秘境、感受慢城魅力，以及在地好客熱情，且即日起在今年新設的28處借問站手機打卡拍照上傳個人臉書，即可獲得紀念小禮。更多好吃玩玩的優惠訊息可追蹤苗栗玩透透臉書粉絲專頁。

(中時 )