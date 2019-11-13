2020大選進入緊鑼密鼓階段，繼日前傳出國營事業動員為特定對象造勢，台南一位義消透過臉書向前立委高思博揭露明年初援例行119消防宣導活動竟配合小英總統行程，提前至12月21日舉行，高思博轟行政中立攏系假，台南市消防局重申嚴守行政中立，警義消沒有藍綠之分，請大家勿過度政治化以及聯想。

高思博今天在臉書直播指出，綠營執政特色是心口不一，兩套標準，批評別人非常嚴厲，自己來做就沒關係，例如肥貓酬庸、行政不中立的官場亂象，藍營執政時期對於行政資源運用得很客氣，但綠營卻把政府、國營事業當成競選總部，日前接連傳出台水、台車、台船公司發文通知要求員工帶家屬參與綠營造勢活動，分明壟斷資源拚選舉。

高思博說，一位自稱是義消的臉友，在他的粉絲專頁留言爆料，指119防災宣導援例都是在每年1月19日舉行，以凸顯活動特性，但日前接到工會通知，提前於12月21日在南科舉行，因為小英總統要來。此外，爆料義消也說小英台南後援會成立，消防局民力運用科也動員義消系統前往造勢。

高思博強調，綠營運用義消、工會的模糊地帶趁機造勢，唯有寄語選民睜大眼睛來監督其他可能再被濫用的行政資源，務必防範國軍等敏感部門，不能又被滲透，也呼籲行政首長、主管們堅守立場，今年的選舉才有公平公正可言。

台南市消防局對此表示，119活動早在106年辦理一場忠義感恩音樂會開始，過去3年來均未在119當日舉辦大型活動，義消是屬於犧牲奉獻不求報酬的組織，消防局對於義消人員非常敬重且無法干涉思想以及控制。

消防局重申，市長黃偉哲多次在公開場合要求警義消嚴守行政中立，消防局長李明峰也三申五令均呼籲消防同仁，務必嚴守行政中立，消防局警義消是一個大家庭，沒有藍綠之分，以服務人民為宗旨。請大家勿過度政治化以及聯想。

消防局解釋，明年1月11日適逢總統大選，且農曆除夕在1月24日，與119消防節時間非常接近，消防局為體恤警義消人員辛勞，且為免消防人員在加強安全維護勤務中，增加勤務量，故提前於12月21日舉辦擴大防火宣導。

(中時 )