林瑄倪希望未來能成為撐竿跳國手。（林瑄倪提供／張晉銘南投傳真）

今年南投縣運動會中，來自草屯商工的林瑄倪，不僅在撐竿跳項目拿下高女組第一名，更以3.60公尺打破大會紀錄，刷新8年前由學姐劉佳穎所創下的3.34公尺，林瑄倪說，當初接觸撐竿跳其實是誤打誤撞，但很享受飛躍感，未來會繼續努力朝向國手邁進。

林瑄倪於國小五年級加入田徑隊，當時專項是100公尺和200公尺跑步，曾經在全高雄市小學運動會200公尺拿下第二名，本想國中繼續專練跑步，但青年國中的強項是撐竿跳，就這樣誤打誤撞接觸它，她說：「覺得飛起來的感覺很好玩，就這樣喜歡上了。」

國中畢業後，她希望繼續以撐竿跳為專項，在學長的介紹之下，了解草屯商工的師資和設備皆相當完善，相信能有所助益，於是決定從高雄來到南投就讀，經過劉俊偉教練培訓一年後，她無論在基本能力、肌力和速度都明顯提升，於今年參加縣運撐竿跳高女組，以3.60公尺打破多年未刷新的大會紀錄。

談到未來發展，她說，短期目標是希望參加亞洲青年田徑錦標賽，但是必須先在協會認可的比賽達到3.7公尺的成績，長遠目標則是希望成為國手。

劉教練說，若她能充分掌握助跑節奏，勇於嘗試突破心理層面，相信未來挑戰4公尺並不是問題。

(中時 )