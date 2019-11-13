謝淑薇分享如何開始打網球，以及為什麼會採取雙手正拍的原因。(嵌入自WTA官方臉書粉專)

從2018年溫布頓草地網球錦標賽女單32強賽扳倒當時世界球后哈麗普（Simona Halep），台灣女網一姐謝淑薇的「淑薇Style」成了網壇令人激賞的打法之一，也陸續讓幾位前後任世界球后吞敗仗，世界職業女網協會WTA合作的健康用品廠商拍了一段影片，邀請謝淑薇分享「淑薇Style」的由來。

謝淑薇透露，5歲時有天父親經過網球場，心想沒看過這種運動，隔天就帶女兒去網球場，還給了淑薇一支球拍，「當時父親跟我說看看能不能碰到球，我碰到了，就這樣開始網球路。」

一般網球選手都是單手正拍、雙手反拍，部分球員例如瑞士天王費德勒（Roger Federer）正反拍都是單手，謝淑薇則更奇特，正反拍都是雙手，她分享特殊打法的由來，「我5歲開始打球時身材又瘦又小，父親建議我可以用兩隻手拿著球拍打，我就這樣正反拍換來換去練，最後成了習慣。」

關於「淑薇Style」的最佳形容，謝淑微笑著說：「就是球場上什麼都可能發生！網球是如此有趣的運動，你可以在場上做出任何事，對我而言，網球是很神奇的運動，就是這麼有趣！」

(中時電子報)