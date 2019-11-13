台北都會區大眾捷運系統三鶯線延伸桃園八德段暨周邊土地開發可行性研究報告書13日正式獲行政院核定，接續將辦理綜合規畫、環境影響評估及都市計畫變更等工作，預計2年完成綜合規畫核定，捷運工程局長陳文德表示，預定綜規核定後7年完工，通車後可望紓解八德、鶯歌、三峽及土城的通勤人潮，北北桃共同生活圈將逐步實現。

陳文德表示，捷運三鶯延伸八德段可行性研究於2013年啟動，經歷交通部及國發會審查修正後，獲得行政院同意函正式核定。

捷運三鶯延伸八德段全長約3.9公里，設置2站，路線起點在台北捷運三鶯線鶯桃福德站（LB12站），以高架方式沿著「八德區和強路至介壽路新闢道路」行經八德非都市計畫農業區轉為地下，銜接桃園捷運綠線G04站，計畫總經費約116.41億元，中央補助50.85億元，桃市府分攤65.56億元，自償率30.07％。

三鶯主線預計在2023年底通車，三鶯延伸八德段可望在2021年完成綜合規畫核定，可銜接上捷運三鶯線主線工程機電系統的施工，可使全線機電系統一致，乘客享受一車到底的運輸便利性。

(中時 )