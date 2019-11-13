導演林書宇13日出席《夕霧花園》記者會，電影找來金獎演員李心潔跟阿部寬湊一對，還有金馬影后張艾嘉飾演年長的李心潔，聊到拍攝細節，林表示阿部寬在片場時，本人跟角色一樣都板著樸牌臉，但是下了戲收工之後就完全不一樣。

林書宇舉例有次在馬來西亞金馬崙高原拍攝完，他跟阿部寬到附近最熱鬧的一條街，找一間酒吧一起看世界盃，當天是日本隊出賽，阿部寬整個人熱血沸騰High起來，林笑說：「那天大家都要支持日本隊啊，因為隔天阿部寬有一場很重要的戲要拍，還好最後是日本隊贏了。」

林書宇花45天拍攝《夕霧花園》。（吳松翰攝）

片中有李心潔跟阿部寬的激情戲，林書宇說因為李只給一次拍攝機會，所以前置的所有設備都不能出差錯，還特地清場、找女攝影師操刀，實際拍攝15分鐘左右，林說：「當然我有點貪心，有試圖問能否再拍一次，但她已經精疲力盡，就沒再說話了。」

李心潔跟張艾嘉飾演同一個角色，兩人背上都要有「滿版」刺青，為此林書宇特地向美國專門製作電影刺青貼紙的廠商訂製，但因為張的身形略嬌小，若觀眾仔細看，可看到刺青圖貼在李背上是剛剛好，貼在張背上則有點太大，包到側身去。

李心潔還跟阿部寬、大衛奧克斯陷入三角戀，她透露大衛奧克斯私下開朗幽默，暖男形象征服大家，形容跟對方相處就像在糖果屋裡，溫暖又甜蜜，但她笑言：「我想不管我是不是雲林（片中角色），如果面對這兩人真要我選，我還是會選擇阿部寬，選擇比較有生命經歷的男人。」電影29日上映。

(中時 )