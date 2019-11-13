今年申請「小型企業人力提升計畫」以製造業最多，今日成果展就有廠商展現「智慧機械」相關辦訓成效。(曹婷婷攝)

玉沙農場公司透過申請「小型企業人力提升計畫」辦理課程，請來產學專家指導，也讓今年營業額比去年多出2000萬元。(曹婷婷攝)

小企業常因缺乏資源導致培養人才卡關，勞動部推動「小型企業人力提升計畫」，專門為未滿51人的企業免費設計客製化課程，提升競爭力，今年雲嘉南轄區442家企業申請，開辦超過2200門課程，近1萬1500位勞工受惠，為近年來最多，堪稱企業與員工雙贏。

勞動部雲嘉南分署今天於台南市永康麗新大酒店舉辦「小型企業人力提升計畫」職訓成果展，現場除有成果展示，還有單位進行經驗分享，吸引近200 位廠商及訓練單位代表到場參與，獲益良多。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，這項計畫可減輕企業人事訓練成本，還能強化在職員工職能，今年轄區有442家企業申請，開辦超過2200門課程，有近1萬1500位勞工受惠，顯示企業已愈來愈重視人才培育。劉邦棟說，今年申請產業以製造業最多，也配合政府推動「5＋2產業政策」，協助廠商規劃「智慧機械」、「綠能科技」等課程，朝工業4.0邁進。

「企業營收增長、員工更有凝聚力」，參與經驗分享的玉沙農場公司總經理張智閔說，公司以外銷蝴蝶蘭為主，近年因不景氣與價格戰，產業面臨困境，透過申請「小型企業人力提升計畫」辦理課程，請來產學專家指導，不只栽植技術提升，蘭花品質也很穩定，今年營業額比去年多出2000萬元，增加1成，更重要的是員工心態也調整到位，不僅工作效率增加，也更願意專注在工作上，共創雙贏。

劉邦棟說，「小型企業人力提升計畫」提供未滿51人的企業提出申請，有輔導顧問到場服務，依企業需求量身打造客製化課程，可就地開辦個別或聯合型教育訓練，完全免費，企業只需派員工參加即可，詳情可上雲嘉南分署官網查詢或電話06-6985945轉1407洽詢。

(中時 )