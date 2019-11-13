民進黨中執會今雖尚未通過2020不分區立委名單，但現任不分區立委陳曼麗、吳焜煜在臉書證實，未被納入下屆民進黨不分區，2人紛紛感謝民進黨給予4年擔任立委機會，未來將回到學界及民間團體繼續發揮專長。黨內初選失利的李俊俋也在臉書證實，未進入不分區安全名單內，未來會繼續深耕嘉義，並擔任啦啦隊角色，協助黨中央輔選。

對於沒納入不分區安全名單，李俊俋認為，這個並非他能回答的，不論理由為何，都不避替他找理由，就像當初黨內初選落敗，很多人幫他找答案，有人說選民服務不好、沒跑行程等等，這些都不是真正的理由，只是說辭而已，日子久了，答案就會慢慢浮現。

李俊俋強調，沒有進安全名單，也不代表他就會放下嘉義，雲遊四海，而是用另一種方式奉獻心力，所以解釋原因並不重要，真正心繫嘉義、深耕土地，才是正解，未來將會把8年的成續單逐一報告給大家，至於未來不必為他擔心，路就在前方。

陳曼麗也表示，感謝民進黨給予機會，讓他從民間團體進入立法院，參與國會運作，搭起政策溝通橋梁，他會本於立委職責，做完本屆立委任期。

吳焜煜則說，昨晚已經被告知，未進入民進黨下屆不分區立委的提名，擔任立委任期中，積極推動成立「毒物及化學物質局」，對毒性化學物質進行管理，落實源頭管理，以維護民眾的健康，未來會在民間及學術界發揮自身專業，以民為本並持續推動改革。

(中時 )