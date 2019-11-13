國民黨不分區立委名單今天正式出爐，資深媒體人李艷秋看到這名單，國民黨主席吳敦義和前立委都列入名單內，直言還真的敢拿出來，讓她腦中不禁自動浮出3個英文字母…TMD！直指要靠這份名單搶政黨票，只有祈禱民進黨更爛。一手好牌可能會輸到脫褲。

國民黨主席吳敦義列第10，李艷秋在臉書指出，國民黨就有這個本事，和台灣社會生活在平行時空，完全不知今夕是何夕。身為黨主席，要爭立院龍頭就排第1帶頭衝鋒陷陣，否則就排15當推進器；排第10是啥意思？是宣告不分區只有10席的把握，讓黨主席上就可以了嗎？

針對前立委們也列入不分區名單，李艷秋表示，他們在任時有做什麼令大家印象深刻的貢獻嗎？現在憑什麼專長要回鍋呢？大多數恐怕連名字都想不起來。還有更奇怪的，頭銜竟然是「某人的太太」「某人的女兒」，自己是什麼咖，根本說不出所以然。至於「中常委們」，很大嗎？很強嗎？黨內人員需要這麼多席嗎？自己不選也要推兒女佔額，還可以更難看些嗎？

李艷秋不滿說，平均年齡65歲，擺明是退休名單，擺明放棄與下個世代對話，也擺明終結國民黨的未來。更直言想要在國民黨內規畫政治路的年輕朋友，趕快走人吧！論資排輩就算了，邊緣政客還都回鍋，否則就是二代三代世襲，海枯石爛也輪不到你。

李艷秋強調，這份名單還造成一個副作用：支持國民黨總統參選人韓國瑜的選民不滿意名單，可能分裂投票；原本投不下韓國瑜，卻認為民進黨不能全拿，而準備總統立委和政黨票分裂投票的選民，現在更投不下了。總之，要靠這份名單搶政黨票，只有祈禱民進黨更爛，一手好牌可能輸到脫褲，國民黨就有這種本事。

網友回應說：「唉~感謝李小姐的責之切啊！也希望黨內看到這篇，更希望能有所覺悟！」、「這3年失政權，也沒讓這些『大老們』反省一下，沒救了！！！」、「認同。吳的私心令人汗顏！」、「感覺這次國民黨真的會被這些大老們玩殘，真的看不下去。」、「這名單，政黨票真的是投不下去....。」

(中時電子報)