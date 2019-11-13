108課綱爭議多而未解，有高中國文教師直指，「台灣主權未定論」嚴重影響教學，現行高中國文與社會課綱缺乏論述，面對中國元素追求「去文化化」、「去脈絡化」，不只導致教師找不到教學支撐點，更難向學生闡明所學的是「哪一國的文學」，教學現場常面臨類似困擾，「神仙來教都沒用！」

國家政策研究基金會13日召開記者會，討論108課綱亂象。中華語文教育促進協會理事長、中山女高退休國文教師段心儀表示，過去在聯考階段，高中3年所讀文言文高達60篇，但時隔20年，108課綱高中文言文只剩15篇，其中還包含日本人古文作品，中華文化基本教材甚至只剩下2學分，造成很大的爭議。

段心儀還說，過去國文教學著重文化、文學及語文3個項目，並且對國文老師來說，還得教學生知人論事，讓學生對於作品當中的某種情境，能夠感同身受，但是到了108課綱，文化、文學與教學目標完全被忽略，國文教育如今只剩下語文的功能，指拿來當作溝通使用。

「在去文學、去文化脈絡後，國文還剩下什麼？」段心儀進一步指出，如要討論108國文課綱的問題，不能只論單科，歷史教學同樣很困擾，目前在市面上流通的高中歷史教科書，史觀甚至直接呈現「台灣主權未定論」，對國文老師來說，「我們如何跟學生說你要把國文讀好？」甚至還會質疑：「這是哪一國的文學？」從課綱的論述，已找不到教學的支撐。

段心儀也說，台灣推行教改25年來，雖總是標榜多元的口號，卻讓老師找不到教學方向，教育部訂出課綱，且內容大量，語文課綱共440頁、國文131頁、數學161頁、社會266頁、自然447頁，「開放變綑綁，不只老師教學綁手綁腳，你叫教科書怎麼寫？」

段心儀認為，如果要檢討教改，首要之務便是檢討課綱應鬆綁，如做不到，「神仙來教都沒用！」

台灣師範大學地理系教授潘朝陽則以史地教育來談，108課綱地理課本從台灣地理馬上跳到世界地理，歷史教育則是從台灣史直接進入東亞史、世界史，但我國歷史教育不是沒有台灣史，過去都是在中國史下有一定比例的台灣史，但是在前教育部長杜正勝推行同心圓史觀後，中國史則與台灣史分離。

潘朝陽也提到，總統蔡英文上任後第2天，便任命教育部長潘文忠將103課綱作廢，「只要總統一句話，教育部長便全力執行」，完全缺乏法律程序。

(旺報 )