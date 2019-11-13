近幾年國人的平均壽命延長，失智症的病程也跟著拉長，為了減輕照顧者的身心負擔，草屯療養院建議，可先評估患者本身的保有能力，再給予適當協助，照顧者也要做好身心調適，畢竟有健康的照顧者，失智者才能獲得妥善照護。

草屯療養院老人精神醫學組醫師黃冠綸表示，失智症患者在生活起居面臨不同困難，建議可先評估患者的能力，像是飲食、衣著、洗澡和居住環境等面向，在考量尊嚴和安全的前提之下，給予幫助。

黃醫師說，飲食部分，建議在安靜且不受干擾的環境用餐，一次只給一種餐具和一項食物，但如果是兩餐之間想吃東西，則可給予少量零食，以免影響正餐。

衣著方面，愈簡單愈好，可參考舒適易穿或兩面式的款式，並依照順序擺放整齊。另外清潔衛生也很重要，除了了解患者以往的習慣，步驟和用品都要簡單化，考量皮膚老化，應用溫水沖洗。

至於居家環境，應盡可能減少危險因子，像是廚房可以上鎖，採光方面要盡量讓光照進屋內，以維持日夜變化，浴廁則是要保持乾燥、地面止滑性佳與裝置扶手。

溝通方面，表達要簡單明瞭，若有不合理的要求，可用拖延戰術或轉移注意力，並避免用指責和禁止等用語。

最後，黃醫師提到，照顧者承受很大的壓力，必須做好身心調適，善用各項社福資源，畢竟，要有健康的照顧者，患者才得以維持健康。

(中時 )