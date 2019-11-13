被譽為是「臉蛋天才」的金旻奎16日將於ATT SHOW BOX大直館舉辦見面會，他相當期待與台灣粉絲見面，特地錄製問候影片催票，表示自己非常認真在準備，還用中文喊話：「我們不見不散！」並將於本周五上午11點多抵達桃園機場。

即將首度造訪，金旻奎可是超級期待，除了努力準備見面會內容，也想與粉絲們有更多互動，他還手寫中文如「國民製作人們辛苦惹～～」、「因為有你們，雙十一我才不孤單！」等字卡，可愛的表情讓粉絲們迫不急待想和他相見。而主辦單位也決定加碼贈送神秘小禮，詳情請上金旻奎台北見面會官方臉書專頁。

金旻奎「KIM MIN KYU 1st FANMEETING TOUR [Nineteen, MIN KYU] IN TAIPEI」，將於16日晚間7點在ATT SHOW BOX大直館舉行，票價為台幣3980、2980元（身障席1990元），已於KKTIX以及全家便利商店機台全面熱賣中，購票者全員可參加HI-TOUCH會，相關詳情可洽官方臉書專頁。

(中時 )