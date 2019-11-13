台北市議員羅智強、游淑慧、徐弘庭等青壯代表，晚間號召民眾到黨中央，向黨魁吳敦義「靜坐夜諫」。（趙婉淳攝）

國民黨不分區立委名單今天於中常會通過後，引發各界質疑，台北市議員羅智強、游淑慧、徐弘庭等青壯代表，晚間號召民眾到黨中央，向黨魁吳敦義「靜坐夜諫」，期盼吳敦義排在安全名單邊緣衝選票，主帥展現立委衝過半意志，勢必能提振士氣，期盼吳能顧及外界聲音，提出耳目一新、展現執政氣勢的名單。

羅智強說，今天通過的版本與昨天傳出的名單差別不大，他很早就建議吳敦義，假使要自列不分區，應排在第15名安全名單邊緣，因上屆不分區立委有11席，排在11名內沒有太大意義。

羅智強強調，靜坐夜諫並不是要給吳敦義難堪，而是心中對國民黨有很大憂心，國民黨選情艱困，若吳敦義能效法前黨魁洪秀柱，開疆闢土列安全名單邊緣衝選票，主帥展現此意志勢必能提振士氣，為此立委席次有可能衝過半，吳敦義也能名正言順選立法院長。

羅智強反問，若主帥對國民黨過半沒信心，大家如何對選戰有信心，如此一來也可讓吳敦義免陷入質疑，甚至選後成為選戰罪人，高呼「尊敬的卸任副總統，政治地位遠高過陽春立委」，期盼吳能顧及外界聲音，提出耳目一新、展現執政氣勢的名單。

徐弘庭說，在2020選舉極大化總統、區域立委、政黨選票的考量下，希望吳敦義列不分區第14名，代表國民黨破釜沉舟決心，提醒政黨不能置身於世代，沒有年輕世代的國民黨也沒有未來。他指出，中常會後調整不分區名單順序，不符合程序正義，黨中央必須說明解釋。

游淑慧表示，上午在臉書表示意見後，黨中央如臨大敵，要她不要再發言，若再發言恐被視為郝龍斌鬥吳敦義，這太過緊張且過於上綱，她澄清絕對不是要鬥黨內任何一個人，而是希望國民黨好，沒有人會看衰國民黨。

(中時 )