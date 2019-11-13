文化內容策進院上週揭牌，但實際問文化圈，多數人還是不知道文策院在做什麼。今（13）日首度面對媒體的文策院院長胡晴舫表示，「文策院就是『跨山跨海』的媒合、仲介組織，本身沒有任何資產，但要成立平台，不斷地介紹，把對的人兜在一起，整合資金和人才，創造情勢，讓對的事可以發生。」

文策院董事長丁曉菁表示，整體而言，文化部會負責個案的創作、交流獎補助，但系統的建構、投融資由文策院負責。胡晴舫表示，國際交流也是屬於文策院，「參加商展就是要推台灣IP、推台灣的經營商，就是要『賣賣賣賣賣』。但不是只砸很多錢辦展而已，我們不是只去擺攤說自己的東西很好，而是要去說故事，還要把說故事的技巧升級。」

胡晴舫表示，她在20幾歲時曾到香港工作，當時正好接觸了大中華區的文化投資的環境，「我在香港那五六年，學到了投資方的邏輯，當時是站在資方立場，去看所有的商業計畫書，處理大型投資案。」這次接任文策院院長，也是希望能將當時的經驗引入台灣。

胡晴舫表示，引進國際投資也很重要，「國際的市場機制比我們純熟，所以要引進不同市場的的觀點，搭好平台，作品的質跟量就會提升。文策院不會干涉市場機制，但要找對的人和對的投資。」

丁曉菁表示，文策院的第一年，KPI擺在規劃出具體的產業策進機制，「跨域之間的知識整合很重要，未來可以由文策院這樣行政法人的角色，找出專業的方法執行、建立系統。」

丁曉菁舉例，過去在文化部，由於每個司有不同的業務，不同的商展歸不同的司，但目前國際商展的趨勢是跨域。例如美國SXSW音樂節，整合音樂、影視和當代藝術，德國法蘭克福書展則是拓展出版界線，討論跨領域之間的關聯，連結不同國家、語言的創作者，讓故事的概念不只有文字跟紙本，有不同的形式、載體和載具。

丁曉菁也表示，未來的國際交流不會排除任何市場，會透過自由市場的邏輯，看作品夠不夠好、海外市場的消費者願不願意買單，「現在要健全台灣的產業生態系，就是為了保障台灣創作者的表意自由和創作自由，讓我們的文化產業業者夠強大到有選擇市場的能力。台灣的產業實力愈強，選擇就愈多。」

(中時 )