花蓮瑞穗鄉紅葉村今日驚傳死亡車禍，1男1女騎乘機車在聯外道路上跨越雙黃線，直直撞向護欄後跌落水溝。女子當場身亡，男子則緊急送醫急救。目擊者指出現場沒看到安全帽。警方則表示男子有酒精反應，案情則待進一步釐清當中。

據了解，駕駛為51歲的彭女，與51歲的江男互為男女朋友，事發前兩人前往離住處約100公尺的雜貨店購買東西，回程時卻於道路上因不明原因跨越至對向車道，並失控衝撞護欄，兩人雙雙跌落1公尺高的水溝中。

目擊者指出，中午11時左右正在洗衣服，突然間聽到外頭傳來「碰！」一聲巨響，趕緊跑出門查看，就看見現場兩人倒臥在水溝中，但卻沒看見兩人的安全帽，也聽聞他們案發前疑似有喝酒。

瑞穗消防分隊元蘇偉程表示，分隊於11時10分許接獲報案，到達現場後女性頭部遭重創已明顯死亡，男性左腿部位開放性骨折，頭部與軀幹則有多處擦挫傷，已送往鳳林榮民醫院救治，詳細案情與酒駕與否，則要待進一步調查後才能釐清。

(中時 )