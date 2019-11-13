嘉義高鐵大道甘蔗園大火 路人狂報案 19:162019/11/13 中時 呂妍庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 嘉義縣高鐵大道旁台糖甘蔗園今13日晚間6點多突然起火，火勢看起來驚人。（讀者提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣高鐵大道旁台糖甘蔗園今13日晚間6點多突然起火，火勢看起來驚人。（讀者提供） 台18線，嘉義縣高鐵大道旁台糖甘蔗園今13日晚間6點多突然起火，強風伴隨火勢迅速蔓延開來，行經的人車都受到濃煙影響，民眾狂打電話報案，嘉義縣消防局獲報後，已派出多輛消防車前往，目前正在想辦法控制火勢中。 (中時 ) #報案 #嘉義縣 #甘蔗園 #火勢 #高鐵 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際旅展登場 台灣高鐵賣萌搶商機 04:092019/11/09 證券．權證 台灣高鐵秋季鐵道文化講座 蘇昭旭分享世界高鐵發展 18:262019/11/09 生活 高鐵延伸宜蘭 交部：只要捷運15分之1 13:412019/11/10 政治 這種奧步都想的出？林國慶開酸敵營小編 13:342019/11/10 政治 風勢助火勢 大肚山雜草火警難控制 19:362019/11/10 社會 嘉義另類公益咖啡館 讓家庭照顧者喘口氣 16:502019/11/11 生活 台灣權王－不畏逆風 南茂、群聯火勢旺 04:102019/11/12 證券．權證 展現企業地方共榮心意 台塑嘉義食安、文藝、教育多面支援 13:192019/11/12 財經 澳洲野火肆虐 延燒至雪梨近郊 21:142019/11/12 國際 台南皮革廠悶燒竄濃煙 市府發緊急警報做好防護 23:202019/11/12 社會 社會熱門新聞 爽！賀棒球擊敗韓國 中和警局不斷加碼600份雞排領光光 - 社會 已羨慕！學姐新男友遭爆 曾交往台版波多野結衣 - 社會 费玉清对谢金燕的一则笑话…点出学姐喜欢的男友特质 - 社会 【擺爛女董座3】10個月股價狂跌60元 股東嘆：噴掉2台賓士 - 社會 李佳芬驚天「肛交說」 律師一查…這團體害的 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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