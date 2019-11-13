嘉義縣高鐵大道旁台糖甘蔗園今13日晚間6點多突然起火，火勢看起來驚人。（讀者提供）

台18線，嘉義縣高鐵大道旁台糖甘蔗園今13日晚間6點多突然起火，強風伴隨火勢迅速蔓延開來，行經的人車都受到濃煙影響，民眾狂打電話報案，嘉義縣消防局獲報後，已派出多輛消防車前往，目前正在想辦法控制火勢中。

(中時 )