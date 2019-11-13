文化內容策進院將運用國發基金100億的投資額度，主動進場投資台灣的文化產業，也希望能帶動民間投資。文策院院長胡晴舫表示，文化的投資需要一點直覺和眼光，「投資方需要有人提供判斷依據，文策院就是要擔負起這樣的角色。但這個『直覺』不是隨便講，要研究數字、資料，評估國際和國內市場，有一定的論述基礎。」

胡晴舫表示，「身為文化人，我們還是希望可以自給自足，我不相信文化產業沒有賺錢、商轉的能力，也相信文策院可以幫助文化人說服投資方，告訴他們為何要進場投資文化產業，就跟投資其他產業一樣，是能得到回報的。」

丁曉菁也表示，文策院的投資並非為了獲利，而是要健全產業生態系，「投資有兩個面向，一是業者自己有想法來提案，再由文策院評估是否符合整體發展方向，以及回收模式是否清楚等。另一個則是文策院看到產業的斷裂點，主動帶動討論、催生。」

丁曉菁表示，文策院也會協助文化產業業者突破融資限制，「過去所有內容產業的業者都很難借到錢。」例如影視業者確定拿到公視委製案的製作費，但公視是分階段撥款，業者在前期可能需要向銀行借錢週轉，「以前是連拿著合約跟銀行借款都借不到，因為銀行放款單位無法判斷，認為可能最後會拍不出來。」

丁曉菁表示，「文策院正在協調，一方面透過文策院的預算，跟信保基金作相對保證，讓信保基金的信心加強，可以借貸到九成。在銀行端也有一些示範銀行，包含文策院董事中也有中小企銀的董事長，願意信任文策院的風險評估，透過信保的機制，降低借錢的困難。」

然而過去也有政府透過創投公司進場投資文創產業卻失利引發爭議的前例。丁曉菁表示，透過國發基金進場投資文化內容，就是為了降低風險，「雖然這個產業很重要，但大家普遍信心不夠，對成功率沒有把握，所以政府才要先透過文策院、國發基金點火，增加信心。但投資一定有成功也有失敗，重點是量要出來，才不會一個失敗大家就覺得沒機會，也要給產業一點時間。」

(中時 )