民進黨今中執會原本將通過不分區立委名單因喬不定，黨主席宣佈休息明天上午11時30分再召開。據轉述，中執會中，不少中執委要求先看名單；中執委陳茂松表示，「名單要先給大家，才可以一個個去看有沒有前科！」

據轉述，今原本因應不分區提名委員會開會，中執會臨時延到下午3時才開，不少中南部中執委已經陸續北上，約12時初才接到延後開會通知電話。

據轉述，不少中執委都很想先知道名單；陳茂松說，「名單要先給大家，才可以一個個去看有沒有前科。」陳還對蘇系 曾任原民台主播的卑南族洪簡廷卉有意見，認為知名度不高，連聽都沒聽過，怎會是亮點？但黨內認為，知名度不高的「亮點」，又不止洪簡廷卉，陳的反彈是來自洪簡廷卉是蘇系背景。

中執委謝明源也附和，「沒給我們名單怎麼審查？」這時黨團總召柯建銘則出面緩頰說，「八人小組會做審查。」

據轉述，中常委、總統府秘書長陳菊說，由於4時要開提名委員會，4時半再來中執會討論，能過就過，不能過再來決定明天幾時開中執會。

這時，中常委立委王定宇說，很多人要回去跑行程，因為在選舉。

卓榮泰則表示，那先宣布休息，明天再繼續。隨後秘書長羅文嘉出來總結，詢問大家希望明天幾時繼續開中執會，最後通過明天11時30分繼續，於是指示黨中央要記得訂便當。

(中時 )