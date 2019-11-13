香港中文大學正門。（CFP）

香港示威衝突不斷升溫，12日更在香港中文大學爆發警方與學生武力對峙，讓校園瞬間成為戰場，多名學生受傷，震驚全世界。

13日下午香港媒體陸續傳出香港中大擬提前結束學期，13日傍晚6點半，中大官網正式宣佈2019～20年度第一學期即時結束，所有在大學本部進行的課堂包括本科生及研究生科目亦將即時取消，直至2020年1月6日第二學期開始。

中大官網聲明稱，師生的安全是香港中文大學的首要考慮。鑒於蔓延全香港的社會運動持續升溫，公共交通服務受到嚴重影響，校園多處地方及設施遭受嚴重損毀，因此宣佈2019-20年度第一學期即時結束。中大將成立一特別小組處理有關第一學期科目評核以及學習支援的詳細安排。

中大並稱，至於在大學本部以外地方進行的教與學活動如醫學院的臨床課堂，以及在中環美國銀行中心進行的課堂，有關學系／學院將另行作出宣佈。

(工商 )