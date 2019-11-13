由太保、袁富華兩大金馬獎得主主演，並榮獲本屆金馬獎「最佳劇情長片」等5項大獎提名的香港電影《叔．叔》，導演楊曜愷透過兩位已婚高齡同志的黃昏之愛為主題，旁敲側擊他們面對自身真正情感與情慾的需求，13日片方也同步釋出專屬於台灣的「前導獨家海報」，預計將在明年2月在台上映。

袁富華不僅繼去年《翠絲》後，再展硬底子演技功力，更是太保演藝生涯最具突破性的感動演出，加上香港資深舞台劇演員區嘉雯，以及知名美術指導暨服裝設計師張叔平擔綱剪輯指導，讓本片一舉轟動釜山影展、金馬影展。

楊曜愷表示：「今日的香港，同志族群漸趨開放，而社會對同志權益也愈來愈包容。不過社會中仍有一群男同志長者，基於根深柢固的傳統價值觀、社會文化及家庭規範，並未享受到逐漸開放的社會氛圍。在年輕與西化的新一代眼中，中老年男同志是壓抑且無奈的，也欠缺『做自己』的勇氣。」

台灣片商今天釋出專屬於台灣的「前導獨家海報」。（采昌提供）

(中時 )