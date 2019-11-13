歷史小鎮鹿港以文化厚度又得獎了！2019臺灣城鎮品牌獎13日揭曉，金獎由彰化縣鹿港鎮及雲林縣林內鄉從30多個鄉鎮當中脫穎而出，消息傳出，不僅鹿港鎮民，彰化縣民也都與有榮焉，評審青睞鹿港凝煉當代生活內涵，更提升國際觀光能見度，是臺灣品牌城鎮的典範。

臺灣城鎮品牌獎邁入第2屆，今年也是地方創生的元年，國家發展委員會主委陳美伶頒獎，期許優秀的臺灣城鎮品牌能引領臺灣在國際舞臺上成為No. 1。

去年鹿港鎮拿下銀牌，今年摘下金牌，在競爭激烈中和雲林縣林內鄉一起奪魁，消息傳出，鎮民一起欣喜、傳播這個好消息，「這是所有人一起努力、一直累積的成果

，相當不容易」。

主辦單位全球品牌協會理事長陳春山表示，鹿港鎮結合古蹟與歷史建築，辦理藝文和民俗活動，充份讓傳統技藝大師輩出的地方特色有所發揮。

鹿港鎮摘金的理由，更有用心推動文化觀光，打響「夜的光輝」把夜間的商機轉型

。

「鹿港是座活生生、沒有圍牆的博物館」旅客被問及覺得對鹿港摘金的感想，都說太棒了，走訪鹿港看到各式各樣不同時代遺留的建築，更有許多有心人投入，充滿生活氣味，並且生氣勃勃，活化場域非常多元，提供了工藝創作，民宿，還有特色獨具的美食，讓人流連忘返。

鹿港天后宮、龍山寺等諸多廟宇也充滿了活力，傳承民俗、傳遞了文化的氣息，得獎「實至名歸」。

(中時 )