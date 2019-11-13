八德區大忠國小師生硬筆書法及文創作品展13日起至30日在八德戶政事務所舉辦，歡迎民眾欣賞師生們精湛的硬筆書法展出。（賴佑維攝）

八德區大忠國小以硬筆書法為特色教學，學校師生13日起在八德區戶政事務所舉辦硬筆書法及文創作品展，歡迎大家參觀藝術創作。也讓民眾了解，硬筆書法也能這麼美！

八德戶政事務所主任王瓊慧表示，希望行政機關能夠融合教育、藝術與文化，因此長期和美術班、攝影協會舉辦合作展覽，讓洽公民眾也能欣賞藝術創作。而大忠國小推動硬筆書法有成，也希望社會大眾能夠知道師生努力的成果，因此邀請他們展出。

老師李盛德說，硬筆書法在台灣還在起步階段，學校算是比較早發展。他說，現在人越來越少寫字，不過毛筆書法相對實用性低，因此推動硬筆書法，讓學生們靜下來寫字。校長謝雅莉也說，透過書寫過程，可以沈澱孩子的心靈，有助於正向品格養成。

學生張宥萱說，剛開始學習硬筆書法，覺得很辛苦，可是透過老師鼓勵、教導，字越來越漂亮，也受到肯定，覺得很開心。另名學生簡婕羽則說，一手好字讓人賞心悅目，學習硬筆書法也培養靜心、耐心、恆心，讓人不知不覺就愛上它。

(中時 )