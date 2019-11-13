代表英雄的項鍊意外斷裂，陳建仁只能戴著臨時從牧師身上摘下的頭帶。（王昱凱攝）

曾任花蓮玉山神學院長的高俊明今年2月離世，副總統陳建仁與立委蕭美琴等人13日前往追悼。牧師Omi Wilang表示，陳建仁是梵蒂岡親頒的聖騎士，要贈上原民意涵的三件寶物，感謝陳4年付出，卻在致贈項鍊時發生小插曲，發現飾品竟斷裂，讓陳建仁只能尷尬一笑。

玉山神學院13日舉辦「追悼高俊明牧師暨神學與信仰研討會」，以充滿懷念的心境感念高俊明一生付出，現任院長Pusin Tali卻在發言時公開提到，這十幾年間，呂秀蓮、蔡英文與陳建仁等人先後來訪，只有民進黨特別關心神學院，自己絕對力挺。

蕭美琴則說，許多牧師在部落服務，深知母語作為文化傳承的深刻意義，雖然「其他候選人」不認同，但唯有如此才能讓台灣社會更多元；許多族人在部落中持續為公益發聲，才是真正從基層出發的「庶民」之音。

Omi Wilang提到，台灣在蔡政府執政下重回四小龍之首，兩位元首功不可沒，陳建仁不僅是羅馬梵蒂岡親頒的聖騎士，也是對台貢獻明燈。現場獻上獵刀、披肩與項鍊，但象徵英雄意涵的項鍊卻意外斷裂，讓眾人只能趕緊拿一旁牧師所著頭帶代為頒贈，令陳建仁十分困窘。

「我是無用的僕人」，陳建仁自嘲與高俊明相比，自己實在微不足道，高俊明生涯對於哲學、教育、傳教到關懷主權都比自己高出許多檔次，期許大家能像蠟燭一樣燃燒自己，照亮台灣。

(中時 )