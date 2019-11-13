張正昌說張奕經過日職洗禮，對於大場面已經較能適應，希望能延續好表現，助中華隊奪冠。（翻攝畫面／王昱凱花蓮傳真）

旅日棒球好手張奕於12日世界棒球12強對上南韓賽事中，以無失分優質先發燒毀韓國追分意圖，讓對手「韓淚而歸」。遠在花蓮玉里高中擔任體育教練的父親張正昌提到，賽前夢見一匹白馬，深信就是張奕。果不其然張奕以白馬將軍之姿，率中華隊擊敗南韓，校方還幫張奕做了張海報，讓張正昌十分欣慰。

張奕目前效力於日職歐力士野牛隊，與陽岱鋼與陽耀勳等人互為表兄弟，一班「陽家將」成為棒壇佳話，父親與母親分別是太魯閣族語阿美族人。張正昌表示，他在賽前曾經在夢裡看見路旁有一匹白馬，而夢的寓意自古對於原民狩獵與祭典有重要意義，深信會是一個好兆頭。

與韓國一戰中，年僅25歲的張奕狂飆112球，雖被敲出4隻安打與保送、卻零失分，結實賞了韓國一顆大鴨蛋，同時打破日本怪物二刀流大谷翔平於2015年賽事中13局無失分紀錄，精彩表現也讓南韓媒體怒批韓國代表隊，直指面對一個由打者轉投手經歷僅17個月的菜鳥竟一籌莫展，簡直是韓國的屈辱。

張正昌說，張奕從小栽入棒壇，高中赴日打球，闖入職棒後，經歷職業賽事歷練，面對大場面也較為從容。張正昌還說，此次的高強度賽事確實讓張奕手臂有些疲勞，曾在初賽返鄉時與他討論情況，自己則建議可以與教練討論，甚至延後先發場次。

抗韓一戰中，張奕用球數偏高，但張正昌並不擔心，對張奕的自我狀態調配與自理能力深具信心，也讓張奕得以省視自己目前能力所及，能夠負荷多少局數，對張奕而言是非常好的一堂課程。

在這場宛如世仇之戰中的好表現，大大為國人出了一口「好想贏韓國」的惡氣，玉里高中特地做了張海報祝賀張奕一家，讓張正昌十分欣慰，兩日來電話接不停，全是親朋好友的賀電，希望張奕能夠接續氣勢，不負球迷支持，繼續扮演中華隊的白馬將軍，與隊友奪下冠軍榮耀。

(中時 )