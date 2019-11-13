獨派政團「一邊一國行動黨」今在臉書發文表示，黨內提名小組幾經討論，目前一致共識，擬提名前總統陳水扁擔任該黨不分區立委候選人。但法務部官員表示，扁涉貪是否能擔任立委候選人，須由中選會依《選罷法》審查認定，法務部並重申扁現為保外醫治的受刑人，依規定不得從事與治療無關的活動，台中監獄會依法處理。

「一邊一國行動黨」發言人陳昭姿認為，保外就醫允許生計與職業相關活動，不需報備，陳水扁有工作權，政治是他的職業，更是他的專業，「一邊一國行動黨」提名毋需中監同意，「本黨提名不需對中監負責」。

陳昭姿說，褫奪公權是在服完刑後起算，陳水扁目前是保外就醫狀態，沒有褫奪公權問題。提名陳參選，不全然是法律問題，更是政治問題。該黨認為扁是不二人選。

法務部(陳志賢攝)

不過，法務部官員指出，目前扁尚未被提名為不分區立委候選人，如果扁獲提名，應由主管機關中央選舉委員會依據《公職人員選舉罷免法》對其候選資格，作審查認定。

但是依據《公職人員選舉罷免法》第26條明文候選人資格，包括曾犯貪汙罪，經判刑確定；判處有期徒刑以下之刑確定，尚未執行或執行未畢；褫奪公權，尚未復權，均不得登記為候選人。扁目前的情況，依法不得登記為不分區立委候選人。

法務部官員重申，扁目前仍是保外醫治的受刑人，依據《保外醫治受刑人管理規則》第3條第6款規定「除維持日常生活及職業所必需外，未經監獄許可，不得從事與治療顯然無關之活動」，也就是說扁依規定不得擔任不分區立委候選人，台中監獄會依法處理。

法務部表示，台中監獄日前剛核准扁第20次展延保外醫治，從今年11月5日至明年2月4日止，如果扁違反保外醫治規定，中監會依法處理。

(中時 )