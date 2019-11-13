黑水虻生命周期約一個月，幼蟲階段可消耗2至3公斤廚餘，對比昂貴的系統機具，黑水虻大量易繁殖的特性，讓牠有望成為新一代廚餘去化幫手。（王昱凱攝）

花蓮環保局長饒忠表示，目前學界非常推崇黑水虻，但實際效應仍要經飼養研究後才能斷定，若符合學理，則可在農委會核准下作為飼料販賣，成為循環經濟。（王昱凱攝）

花蓮縣防止非洲豬瘟，年初禁廚餘養豬後廚餘去化問題成燙手山芋。縣議員魏嘉彥13日質詢時提到，可採「黑水虻」生物式消化廚餘，成蟲尚能供為飼料用途。環保局長饒忠表示，學界非常推崇黑水虻，但實際成果目前仍與農業處合作研究中，飼料用途則要經農委會核准後才可進行。

饒忠表式，縣內每日廚餘約35頓，主要集中於花蓮市與吉安鄉，靠著環保局投入6千多萬添置的2台高效能廚餘處理系統，可游刃有餘除去30頓重量，其餘11鄉鎮則搭配在地掩埋、堆肥場處理，鄉鎮若有需求，處理系統仍有額度可協助去除。

「大食怪來幫忙！」， 魏嘉彥提出以昆蟲處理的生物性角度著手，指出黑水虻生命週期約1個月，18日幼蟲期間可消耗2至3公斤廚餘，成蟲後只喝水、交配後產卵後死去，口器無法叮咬動物、十分安全，還可成為雞隻、魚隻飼料。

魏嘉彥舉彰化田中鎮清潔隊為例，田中鎮經半年飼養經驗，每日可產出10公斤幼蟲，去化效果驚人，每月18.4頓廚餘甚至不夠吃，打算向外收購，一套養殖設備約40萬，對比高價處理系統與焚化爐，黑水虻不僅環保，性價比也十分高。

饒忠表示，目前學者相關理論皆十分推崇，但實際廚餘轉換率與成蟲去化，仍待進一步數據化，若飼養成果與學理相符，經農委會批准「飼料證」後即可販售為飼料，成為綠色的循環式農業經濟。

(中時 )