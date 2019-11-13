蔡英文總統至汐止秀峰夜市掃街造勢，在夜市中與熱情的民眾合影留念。(張睿廷攝)

蔡英文總統13日下午5時30分偕同民進黨立委參選人賴品妤到汐止秀峰市場掃街造勢。蔡英文致詞時表示，現在的執政團隊很貼近民意，做的事情讓民眾都相當有感，尤其是在減稅這塊，年收在40萬以下的民眾都不用繳稅，而政府能這麼做就是因為經濟有發展，今年第1、2、3季經濟成長率都是亞洲四小龍之首，也因如此，民眾才能共享成果。

蔡英文一到場先到展德宮參拜，接著上台致詞。蔡英文表示，現在的政府對老人、小孩照護計畫完善，她剛上任時，老人照護預算只有50億，明年預計提升到400億，另外對0到6歲的照護孩童預算，在她剛做總統時只有200億，現在已有600億，蔡英文也呼籲年輕人趕快結婚、生小孩，政府一定會幫忙照顧。

蔡英文說，政府現在實施的減稅政策讓人民很有感，年收40萬以下的都不用繳稅，減輕很多年輕人的負擔，而政府能夠這麼做，全然都是因為國家經濟基礎好，民眾才能共享成果。

蔡英文強調，台灣今年的經濟成長率第1、2、3季都是亞洲四小龍之首，預計第4季也是第1名，因為這3年來經濟基礎打得好。

蔡英文最後喊道，再給蔡英文4年，台灣經濟會越來會好、老人家照護會越來越好、對小朋友照護會越來越好、國防會越來越強、民主自由會越來越多，呼籲民眾再給她4年機會。

(中時 )